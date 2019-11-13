Внутри новых сборок Битрикс веб окружение, nginx собран с модулем pagespeed- модуль для Web-серверов Apache и Nginx, который представляет из себя набор фильтров реализующих выполнение требований Speed Insights
Что бы им воспользоваться, достаточно добавить в конфигурационный файл nginx (/etc/nginx/nginx.conf) следующие строчки:
#включение модуля pagespeed on; #путь хранения кеша создастся сам pagespeed FileCachePath /var/cache/nginx;
Далее, можно дописывать и применять необходимые фильтр. Тут, нужно подстраиваться под конкретный проект и необходимые требования.
Приведу конфигурацию, которую (в пробном режиме) использую на своем сайте:
pagespeed on; pagespeed FileCachePath /var/cache/nginx; pagespeed RewriteLevel CoreFilters; pagespeed EnableFilters combine_css, combine_javascript, collapse_whitespace; pagespeed EnableFilters remove_comments, convert_png_to_jpeg, convert_jpeg_to_webp;
Тут я использовал заготовку CoreFilters - в принципе, в ней уже все есть. И дополнительно дожал фильтрами на сжатие css/js/html удаление комментариев, конвертирование в webp
PS: Не обязательно добавлять именно в /etc/nginx/nginx.conf. Если нужно только на одном сайте, добавляйте в его виртуальный хост
Данная статья написана специально под видеоролик (приложен в конце статьи), опубликованный на моем ютуб канале: "Ускорение работы сайта на 1С-Битрикс".
Ниже, в виде тезисного плана видео, описан процесс оптимизации разработанного сайта, перед запуском. В качестве инструмента замеров и аудита используется Lighthouse - инструмент встроенный Chrome DevTools. Используемая редакци 1С-Битрикс: Бизнес.
Замер Lighthouse до выполненных работ:
Замер Lighthouse после выполненных работ:
Начнем с простого: включение штатных возможностей и настроек системы управления.
PS: Ускорение CDN не включаем. От него больше проблем, чем реального смысла и не поддерживается отдача WebP изображений.
Сайт будет запускаться на виртальном сервере за 500 рублей у simplecloud (1 ядро CPU, 2GB ОЗУ).
Данный пункт базируется на заметке Использование WebP изображений в 1С-Битрикс
Текстовый файл с использованными настройками и комадами
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inq
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Михаил спасибо за видео.
Подскажите пожалуйста, если на битриксе 2 или 3 сайта работают (в режиме многосайтовости) то каким образом прописывать "идентификатор кэш сессий"
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#01");
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#02");
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#03");
Или просто через запятую?
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#01, #02, #03");
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Михаил Базаров
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Интересный вопрос, что-то ни разу не делал memcached с многосайтовостью.
Если рассуждать логически: установка одна, значит достаточно задать один идентификатор, а битрикс должен разрулить на своем уровне.
Как минимум разложить кеши всех сайтов по своим "директориям" и не перемешавать.
Наверное: есть резон спросить у ТП Битрикс. Если напишите им- буду благодарен если скопируете ответ сюда)
PS: Я бы не использовал в качестве ID сессий, ID сайтов. Если, на этом сервере появится еще одна установка битрикс (отдельная, вне текущей многосайтовости) - там могут оказаться такие же ID сайтов.
Мой метод, с первыми двумя буквами домена, может тоже не идеальный) Но все таки по надежнее. Можно и не две буквы, а целиком домен.
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inq
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Ответ ТП Битрикс: Достаточно указать
Так как файл dbconn.php общий, то и сессии тоже должны быть общие.
ID сессий #01 я взял для пример. Сам использую первые буквы, все завилось, но как только я включил отдачу композитного кэша через ngnix у меня "упал" главный сайт, он просто стал ссылаться на путь www, хотя у меня все сайты лежат в "/ext_www/имя_сайта".
Вернул бекап, в понедельник буду разбираться. Вы с подобным не сталкивались, может подскажите куда примерно "копать"?
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Артем Молодов
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при попытке подключения pagespeed с Вашим конфигом - ругался nginx на двойную строку включения фильтров.
подскажите она точно верная?
там в не Disable должно быть? я так понял из доков что подключая ядро мы включаем все фильтры и нужно указать те что отключить, не уверен - возможно не прав
по поводу подключения pagespeed для разных сайтов при многосайтовости наткнулся на описание с форума битрикса при тестировании после включения модуля pagespeed в состав nginx веб-окружения:
1. создал конфиг /etc/nginx/bx/conf/pagespeed.conf
2. для нужного сайта включается так, в блок server добавить конфиг в конце:
/etc/nginx/bx/site_avaliable/ssl.site.conf
3. перезапуск nginx -s reload
4. проверка работы модуля в консоли:
не смог разобраться с параметром pagespeed AdminPath, список фильтров к отключению заменил на ваш, так ошибки не было
прошу подскажите правильно ли это? имею ввиду настройку фильтров, плюс стоит ли использовать указанные выше доп параметры?
и еще один вопрос не дает покоя, можно ли использовать memcashe вместе с модулем pagespeed?
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Михаил Базаров
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По модулю nginx pagespeed - пока, не готов подсказывать. Несколько раз пробовал, на разных проектах, везде проблемы и существенного ускорения не дают.
Вроде бы, посвятил этому достаточно много вреени- но от проблем избавиться не удалось.
Пока, решил, не использовать эту штуку- на реальных проектах.
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Александр Воробьев
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Ни чего не надо. В режиме многосайтовости каждый сайт имеет свой DOCUMENT_ROOT. (Кстати и в настройках сайтов в админике вы должны указывать этот путь). т.е. define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#01"); достаточно сразу для всех трех сайтов.
PS У меня личный сайт и сайт моего проекта несколько лет в ержиме многосайтовости. Все работает. Если "не верите". Добавьте на страницы сайтов вывод <?=BX_CACHE_SID?>