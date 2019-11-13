Ускорение работы сайта на 1С-Битрикс

Просмотров: 4540 | Комментариев: 6

Дополнительно: включение модуля pagespeed nginx в Веб Окружении Битрикс

Внутри новых сборок Битрикс веб окружение, nginx собран с модулем pagespeed- модуль для Web-серверов Apache и Nginx, который представляет из себя набор фильтров реализующих выполнение требований Speed Insights

Что бы им воспользоваться, достаточно добавить в конфигурационный файл nginx (/etc/nginx/nginx.conf) следующие строчки:

#включение модуля
pagespeed on;
#путь хранения кеша создастся сам
pagespeed FileCachePath /var/cache/nginx;

Далее, можно дописывать и применять необходимые фильтр. Тут, нужно подстраиваться под конкретный проект и необходимые требования.

Приведу конфигурацию, которую (в пробном режиме) использую на своем сайте:

pagespeed on;
pagespeed FileCachePath /var/cache/nginx;
pagespeed RewriteLevel CoreFilters;
pagespeed EnableFilters combine_css, combine_javascript, collapse_whitespace;
pagespeed EnableFilters remove_comments, convert_png_to_jpeg, convert_jpeg_to_webp;

Тут я использовал заготовку CoreFilters - в принципе, в ней уже все есть. И дополнительно дожал фильтрами на сжатие css/js/html удаление комментариев, конвертирование в webp

PS: Не обязательно добавлять именно в /etc/nginx/nginx.conf. Если нужно только на одном сайте, добавляйте в его виртуальный хост

Ускорение сайта без mod_pagespeed

Данная статья написана специально под видеоролик (приложен в конце статьи), опубликованный на моем ютуб канале: "Ускорение работы сайта на 1С-Битрикс".

Ниже, в виде тезисного плана видео, описан процесс оптимизации разработанного сайта, перед запуском. В качестве инструмента замеров и аудита используется Lighthouse - инструмент встроенный Chrome DevTools. Используемая редакци 1С-Битрикс: Бизнес.

Замер Lighthouse до выполненных работ:

Ускорение сайта

Замер Lighthouse после выполненных работ:

ПОСЛЕ

Включение встроенных инструментов оптимизации 1С-Битрикс

Начнем с простого: включение штатных возможностей и настроек системы управления.

  • Включение оптимизации CSS и JS файлов.
  • Включение кеширования и управляемого кеширования
  • Включение композитного сайта
  • Удаление не используемых модулей системы
PS: Ускорение CDN не включаем. От него больше проблем, чем реального смысла и не поддерживается отдача WebP изображений.

Подготавливаем сервер и переносим сайт

Сайт будет запускаться на виртальном сервере за 500 рублей у simplecloud (1 ядро CPU, 2GB ОЗУ).

  • Устанавливаем свежее веб-окружение
  • Включаем и поднастраиваем memcached
  • Переносим сайт на сервер
  • Получаем SSL сертификат Lets Encrypt
  • Включаем использование memcached
  • Запуск оптимизации базы данных
  • Включаем отдачу композитного кеша через nginx

Настраиваем генерацию и отдачу WebP изображений

Данный пункт базируется на заметке Использование WebP изображений в 1С-Битрикс

  • Устанавливаем необходимое ПО на сервере
  • Прописываем конфигурацию в nginx
  • Вешаем на cron автообновление изображений

Дополнительные работы по оптимизации

  • Включаем кеширование и сжатие в .htaccess
  • Дорабатываем моменты по верстке
  • Пробегаемся по остаткам, которые возможно оптимизировать

Текстовый файл с использованными настройками и комадами
Скачать

Видео: Ускорение сайта на Битрикс

Необходимо войти что бы оставить комментарий:
inq 13.11.2019
Михаил спасибо за видео.
Подскажите пожалуйста, если на битриксе 2 или 3 сайта работают (в режиме многосайтовости) то каким образом прописывать "идентификатор кэш сессий"
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#01");
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#02");
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#03");

Или просто через запятую?
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#01, #02, #03");
Михаил Базаров 13.11.2019
Цитата
inq написал:
Михаил спасибо за видео.
Подскажите пожалуйста, если на битриксе 2 или 3 сайта работают (в режиме многосайтовости) то каким образом прописывать "идентификатор кэш сессий"
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#01");
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#02");
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#03");

Или просто через запятую?
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#01, #02, #03");
Интересный вопрос, что-то ни разу не делал memcached  с многосайтовостью.
Если рассуждать логически: установка одна, значит достаточно задать один идентификатор, а битрикс должен разрулить на своем уровне.
Как минимум разложить кеши всех сайтов по своим "директориям" и не перемешавать.

Наверное: есть резон спросить у ТП Битрикс. Если напишите им- буду благодарен если скопируете ответ сюда)

PS: Я бы не использовал в качестве ID сессий, ID сайтов. Если, на этом сервере появится еще одна установка битрикс (отдельная, вне текущей многосайтовости) - там могут оказаться такие же ID сайтов.
Мой метод, с первыми двумя буквами домена, может тоже не идеальный) Но все таки по надежнее. Можно и не две буквы, а целиком домен.
inq 15.11.2019
Цитата
Михаил Базаров написал:
Если рассуждать логически: установка одна, значит достаточно задать один идентификатор, а битрикс должен разрулить на своем уровне.
Как минимум разложить кеши всех сайтов по своим "директориям" и не перемешавать.

Наверное: есть резон спросить у ТП Битрикс. Если напишите им- буду благодарен если скопируете ответ сюда)

PS: Я бы не использовал в качестве ID сессий, ID сайтов. Если, на этом сервере появится еще одна установка битрикс (отдельная, вне текущей многосайтовости) - там могут оказаться такие же ID сайтов.
Мой метод, с первыми двумя буквами домена, может тоже не идеальный) Но все таки по надежнее. Можно и не две буквы, а целиком домен.

Ответ ТП Битрикс: Достаточно указать
Код
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#01");
Так как файл dbconn.php общий, то и сессии тоже должны быть общие.


ID сессий #01 я взял для пример. Сам использую первые буквы, все завилось, но как только я включил отдачу композитного кэша через ngnix у меня "упал" главный сайт, он просто стал ссылаться на путь www, хотя у меня все сайты лежат в "/ext_www/имя_сайта".
Вернул бекап, в понедельник буду разбираться. Вы с подобным не сталкивались, может подскажите куда примерно "копать"?
Артем Молодов 02.05.2020
при попытке подключения pagespeed с Вашим конфигом - ругался nginx на двойную строку включения фильтров.
подскажите она точно верная?
Код
pagespeed EnableFilters combine_css, combine_javascript, collapse_whitespace;
pagespeed EnableFilters remove_comments, convert_png_to_jpeg, convert_jpeg_to_webp;
там в не Disable должно быть? я так понял из доков что подключая ядро мы включаем все фильтры и нужно указать те что отключить, не уверен - возможно не прав
Цитата
CoreFilters - максимальный набор фильтров, является уровнем по умолчанию и активируется при запуске PageSpeed без дополнительных настроек.
OptimizeForBandwidth - минимальный набор фильтров. В основном оптимизирует и сжимает код.
PassThrough - полностью отключает все фильтры.
по поводу подключения pagespeed для разных сайтов при многосайтовости наткнулся на описание с форума битрикса при тестировании после включения модуля pagespeed в состав nginx веб-окружения:

1. создал конфиг /etc/nginx/bx/conf/pagespeed.conf
Скрытый текст

2. для нужного сайта включается так, в блок server добавить конфиг в конце:
/etc/nginx/bx/site_avaliable/ssl.site.conf
Скрытый текст

3. перезапуск nginx -s reload
4. проверка работы модуля в консоли:
Скрытый текст


не смог разобраться с параметром pagespeed AdminPath, список фильтров к отключению заменил на ваш, так ошибки не было
прошу подскажите правильно ли это? имею ввиду настройку фильтров, плюс стоит ли использовать указанные выше доп параметры?
и еще один вопрос не дает покоя, можно ли использовать memcashe вместе с модулем pagespeed?
Михаил Базаров 02.05.2020
Цитата
Артем Молодов написал:
при попытке подключения pagespeed с Вашим конфигом - ругался nginx на двойную строку включения фильтров.
подскажите она точно верная?
По модулю nginx pagespeed - пока, не готов подсказывать. Несколько раз пробовал, на разных проектах, везде проблемы и существенного ускорения не дают.
Вроде бы, посвятил этому достаточно много вреени- но от проблем избавиться не удалось.
Пока, решил, не использовать эту штуку- на реальных проектах.
Александр Воробьев 28.05.2020
Цитата
inq пишет:
Михаил спасибо за видео.
Подскажите пожалуйста, если на битриксе 2 или 3 сайта работают (в режиме многосайтовости) то каким образом прописывать "идентификатор кэш сессий"
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#01");
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#02");
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#03");

Или просто через запятую?
define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#01, #02, #03");
Ни чего не надо. В режиме многосайтовости каждый сайт имеет свой DOCUMENT_ROOT. (Кстати и в настройках сайтов в админике вы должны указывать этот путь). т.е. define("BX_CACHE_SID", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."#01"); достаточно сразу для всех трех сайтов.
PS У меня личный сайт и сайт моего проекта несколько лет в ержиме многосайтовости.  Все работает. Если "не верите". Добавьте на страницы сайтов вывод <?=BX_CACHE_SID?>
Решения на битрикс

Магазин, на базе готового решения от 35 900 рублей / от 3 до 5 дней

В стоимость входит: Подбор решения из более 200-от готовых сайтов, под Вашу задачу. Полный запуск сайта на сервере или хостинге, со всеми настройками. Лицензия Битрикс "Малый бизнес". Базовая СЕО оптимизация. Инструкции по работе с сайтом. Небольшие доработки под задачу.
Поделиться заметкой: Спасибо, это помогает развивать сайт:
© 2011—2020 Разработка сайтов: ИП Базаров, ОГРНИП: 315784700173692.
Работает на 1С-Битрикс: Бизнес.
Запчасти
Сайт может содержать материалы 18+

Политика конфеденциальности
Информация на сайте, не является публичной офертой.
Копирование материалов сайта запрещено.
Заходов сегодня: 4118 (время отсчета 00:00 по Мск.)
Сейчас на сайте: 24 чел.
Симпл Страница использовала 6.29 Мб. под PHP

Авторизация

На сайте работает вход через социальные сети. Просто, выберите наиболее удобную сеть и авторизация произойдет автоматически: Проходя авторизацию, Вы безоговорочно принимаете условия политики конфеденциальности