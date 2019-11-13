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Дополнительно: включение модуля pagespeed nginx в Веб Окружении Битрикс

Внутри новых сборок Битрикс веб окружение, nginx собран с модулем pagespeed- модуль для Web-серверов Apache и Nginx, который представляет из себя набор фильтров реализующих выполнение требований Speed Insights

Что бы им воспользоваться, достаточно добавить в конфигурационный файл nginx (/etc/nginx/nginx.conf) следующие строчки:

#включение модуля pagespeed on; #путь хранения кеша создастся сам pagespeed FileCachePath /var/cache/nginx;

Далее, можно дописывать и применять необходимые фильтр. Тут, нужно подстраиваться под конкретный проект и необходимые требования.

Приведу конфигурацию, которую (в пробном режиме) использую на своем сайте:

pagespeed on; pagespeed FileCachePath /var/cache/nginx; pagespeed RewriteLevel CoreFilters; pagespeed EnableFilters combine_css, combine_javascript, collapse_whitespace; pagespeed EnableFilters remove_comments, convert_png_to_jpeg, convert_jpeg_to_webp;

Тут я использовал заготовку CoreFilters - в принципе, в ней уже все есть. И дополнительно дожал фильтрами на сжатие css/js/html удаление комментариев, конвертирование в webp

PS: Не обязательно добавлять именно в /etc/nginx/nginx.conf. Если нужно только на одном сайте, добавляйте в его виртуальный хост

Ускорение сайта без mod_pagespeed

Данная статья написана специально под видеоролик (приложен в конце статьи), опубликованный на моем ютуб канале: "Ускорение работы сайта на 1С-Битрикс".

Ниже, в виде тезисного плана видео, описан процесс оптимизации разработанного сайта, перед запуском. В качестве инструмента замеров и аудита используется Lighthouse - инструмент встроенный Chrome DevTools. Используемая редакци 1С-Битрикс: Бизнес.

Замер Lighthouse до выполненных работ:

Замер Lighthouse после выполненных работ:

Включение встроенных инструментов оптимизации 1С-Битрикс

Начнем с простого: включение штатных возможностей и настроек системы управления.

Включение оптимизации CSS и JS файлов.

Включение кеширования и управляемого кеширования

Включение композитного сайта

Удаление не используемых модулей системы

PS: Ускорение CDN не включаем. От него больше проблем, чем реального смысла и не поддерживается отдача WebP изображений.

Подготавливаем сервер и переносим сайт

Сайт будет запускаться на виртальном сервере за 500 рублей у simplecloud (1 ядро CPU, 2GB ОЗУ).

Устанавливаем свежее веб-окружение

Включаем и поднастраиваем memcached

Переносим сайт на сервер

Получаем SSL сертификат Lets Encrypt

Включаем использование memcached

Запуск оптимизации базы данных

Включаем отдачу композитного кеша через nginx

Настраиваем генерацию и отдачу WebP изображений

Данный пункт базируется на заметке Использование WebP изображений в 1С-Битрикс

Устанавливаем необходимое ПО на сервере

Прописываем конфигурацию в nginx

Вешаем на cron автообновление изображений

Дополнительные работы по оптимизации

Включаем кеширование и сжатие в .htaccess

Дорабатываем моменты по верстке

Пробегаемся по остаткам, которые возможно оптимизировать

Текстовый файл с использованными настройками и комадами

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Видео: Ускорение сайта на Битрикс