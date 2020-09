# see https://www.modpagespeed.com/doc/config_filters pagespeed on; pagespeed FileCachePath "/var/cache/ngx_pagespeed/"; pagespeed FileCacheSizeKb 102400; pagespeed FileCacheCleanIntervalMs 3600000; pagespeed FileCacheInodeLimit 500000; pagespeed RewriteLevel CoreFilters; pagespeed DisableFilters fallback_rewrite_css_urls,rewrite_images,recompress_images,add_head,convert_gif_to_png,convert_meta_tags,convert_png_to_jpeg,recompress_png,resize_images,combine_css,combine_javascript; pagespeed Statistics on; pagespeed StatisticsLogging on; pagespeed StatisticsLoggingIntervalMs 60000; pagespeed StatisticsLoggingMaxFileSizeKb 1024; pagespeed LogDir /var/log/pagespeed; pagespeed AdminPath /pagespeed_admin; location ~ ^/pagespeed_admin { allow 127.0.0.1; # allow [your ip]; deny all; }